Молодая женщина загуляла и на сутки бросила маленьких детей одних в квартире

В Нижегородской области 21-летняя девушка 7 января оставила годовалого и двухлетнего малышей одних в квартире на сутки. Сама молодая мама уехала к родственникам за деньгами, пишет newsnn.ru.
Женщина якобы доверила своих малышей постороннему мужчине, который вечером ушел. Детей обнаружили соседи, услышав плач. Когда мать вернулась, ее ждали правоохранители. Свое отсутствие женщина объясняла тем, что встретила знакомых.
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