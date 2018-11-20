Кавалер с сайта знакомств усыпил и ограбил ростовчанку

Два жителя Ростова-на-Дону подсыпали новой знакомой снотворное, после чего обокрали ее. Доверчивая девушка познакомилась с одним из мужчин на сайте знакомств, передает rostovgazeta.ru.
Кавалер привел ростовчанку к знакомому на съемную квартиру. Там во время застолья девушке подсыпали снотворное в алкоголь. Когда гостья потеряла сознание, мужчины ее связали и забрали украшения на 230 тысяч рублей.
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