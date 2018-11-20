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Регионы

В Вологодской области браконьер выстрелил в охотника

прочитано 379 раз

В Вологодской области браконьер вместо лося тяжело ранил охотника на зайца. Мужчина принял его за животное.

Инцидент произошел на территории одного из охотничьих угодий. Браконьеру показалось, что он видит очертания крупного животного, и выстрелил. Однако в результате он тяжело ранил охотника, который в это время добывал зайца. В данный момент неизвестно, чем обернется этот случай для выстрелившего россиянина, передает FlashNord.

20 ноября 2018, 13:38

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