В Тюмени должник за неделю нашел три миллиона после ареста имущества

Тюменское управление Федеральной службы судебных приставов возбудило исполнительное производство в отношении жителя города, который взял кредит, однако вскоре перестал его возвращать, передает портал nashgorod.ru. Сумма долга составила порядка трех миллионов рублей.
После того как истек срок добровольной оплаты задолженности, судебные приставы наложили арест на недвижимость должника. Спустя неделю он смог найти деньги, чтобы полностью погасить образовавшийся долг. Как отметили специалисты, арест имущества остается самым действенным способом взыскания денежных средств.
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