Под Нижним Новгородом нашли труп чумного кабана

В лесном массиве около станции Шониха Богородского района Нижегородской области местный житель обнаружил труп кабана. Проверка показала, что животное было инфицировано африканской чумой свиней (АЧС), передает портал newsnn.ru. Труп был сожжен. Специалистам предстоит утвердить план по ликвидации АЧС. Отмечается, что на территории региона было выявлено несколько случаев заражения животных.