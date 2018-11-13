Россиянка устала и подожгла бывшего свекра

33-летняя жительница Омской области подожгла бывшего свекра. Женщина долгое время ухаживала за отцом своего умершего мужа и получала его пенсию. Деньги омичка втайне пропивала, хотя говорила свекру, что откладывает по пять тысяч рублей на его похороны, передает gorod55.ru.

Когда мужчина понял, что его обманывают, закатил скандал. Устав от претензий свекра, омичка решила убить его. Для этого она ночью пробралась в дом и облила спящего мужчину бензином, после чего подожгла. Однако через сутки выяснилось, что пострадавший жив. Его госпитализировали с 90% ожогов тела.