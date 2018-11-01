Жительница Башкирии убила сына кухонным ножом

В Башкирии в ходе ссоры мать убила взрослого сына кухонным ножом. Подозреваемая признала свою вину.
Известно, что женщина отчитала 30-летнего сына за пьянство, после чего началась драка. В ходе потасовки жительница Башкирии ткнула мужчине в грудь кухонным ножом. Раненный скончался, не дождавшись врачей, передает mkset.ru.
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