Волгоградец сгорел заживо в собственном доме

В Волгограде произошло жуткое ЧП. Местные жителей стали свидетелями пожара.
Сообщается, что один из домов был полностью охвачен пламенем, и в нем предположительно находился хозяин жилища. В итоге 61-летний мужичина погиб в огне, передает novostivolgograda.ru. По одной из версий, он допустил возгорание домашних вещей, предположительно, из-за непотушенной сигареты.
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