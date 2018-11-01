В парке Горького из-за обрушения фонтана погиб подросток

В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка. ЧП произошло в результате падения части конструкции фонтана в парке отдыха.
Сообщается, что школьник получил тяжелую травму головы, от которой скончался, передает udm-info.ru. По одной из версий, школьники из озорства стали залезать на фонтан, из-за чего и обрушилась его верхняя часть.
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