В Татарстане мужчина провалился в колодец

В Тукаевском районе Татарстана в колодце обнаружили тело 57-летнего местного жителя. Сообщается, что мужчина провалился в колодец.
Тело погибшего достали с двухметровой глубины. После этого его передали сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшедшего, передает inkazan.ru.
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