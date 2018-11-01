Житель Тюмени упал под комбайн и умер

Эксклюзив Форум Главные события Москвы Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

Путин публично унизил напуганного Порошенко
"Вы не в себе": Ани Лорак грубо заткнули на шоу "Голос"
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Леру Кудрявцеву парализовало из-за смерти любимого мужчины
Опубликованы фото абсолютно голой Алеси Кафельниковой
партнеры
Четверг 1 ноября
Лента новостей
21:59
Предавшего жену Глушакова опозорили при многотысячной толпе
21:32
На Стриженову напали из-за бежавшей из России дочери
21:07
19 пострадавших: под Ульяновском опрокинулась маршрутка
20:49
Вырезавшая шишку Меган Маркл показала жуткий шрам
20:33
Россиян предупредили о смертельной опасности салонов красоты
20:09
Андреева сделала странное заявление в лесу
19:54
Пресняков влез в скандал из-за диких проделок отца
19:26
Недолеченного Джигарханяна бросили на произвол судьбы
18:52
Названа смертельная опасность смартфонов
18:35
Посещающая ночами фабрики Бузова ищет мужчину
18:33
Боец Нурмагомедов приготовил для россиян роскошный подарок
18:18
ЦБ уличили в снижении стоимости активов "Югры"
18:18
Под Нижним Новгородом насмерть сбили пенсионера
18:17
69-летний Градский четвертый раз стал отцом
17:45
Незваный гость вторгся в квартиру ошарашенной Королевой
17:44
Киев пришел в ужас от угрозы Крымского моста
17:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 ноября 2018 года
17:05
Роскошная Шейк ошеломила престарелого принца Чарльза
16:56
Соловьев взорвался из-за жестокого изнасилования
16:27
"Свиньи": немытая пышка из шоу "Дом-2" взбесила Бородину
16:25
Сын-школьник расковырял Наталью Штурм до крови
16:19
На Украине сделали громкое заявление о войне с Россией
16:13
Под Ростовом столкнулись три машины и автобус
16:08
Известная модель умерла при загадочных обстоятельствах
15:49
"Это была массированная атака": неожиданное признание Димы Билана о шоу "Голос"
15:48
Прилепин жестко унизил Собчак за дерзкие нападки
15:34
Дочь перестала узнавать 45-летнего Юру Шатунова
15:23
"Мы некрасиво поступили": обвиненная в воровстве Мишулина решилась на признание
15:21
Из мертвого Кобзона делают бренд
14:57
Больной раком телеведущий впервые появился после страшного известия
14:41
Кремль объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке
14:27
В Ижевске пьяный водитель врезался в столб
14:26
Украинцы разнесли модный наряд Марии Захаровой
14:23
Ани Лорак отправляют на другой конец света после измены мужа
14:13
"Занавеска на голое тело": откровенный образ Лопес раскритиковали в Сети
14:03
Для Управления соцзащиты Митино построили новое здание
13:53
Обнародовано уникальное видео аварии ракеты "Союз" с экипажем
13:45
Пассажирку такси убило одинокое колесо КамАЗа на глазах постовых (видео)
13:41
Сябитова раскрыла секрет шоу "Давай поженимся!"
13:34
Поэтесса из Сибири стала звездой Playboy
13:25
Женщина сломала шею из-за спавшей собаки
13:24
"С гастролером-мужем вижусь раз в неделю": интимное признание Спиридоновой из "Голоса"
13:12
Футболисту-чемпиону дали два года колонии
13:08
Знаменитого актера избили в Москве
13:07
Андрей Шляховой покинул "Агросоюз"
13:03
Черный ящик рухнувшего Boeing подняли из воды
12:53
"Вспомните Жанну Фриске": онкобольную уговаривают делать аборт
12:50
Жена Сергея Жукова из "Руки вверх!" сообщила о расставании
12:41
Жительницу Башкирии насмерть сбили на пешеходном переходе
12:26
Знаменитый актер случайно "засветил" голую любовницу (видео)
12:26
Synergy Global Forum пройдет в Москве 26-27 ноября
12:18
Россия нанесла мощный удар по Украине
12:18
Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
12:13
"Теперь будет гулять с пупсиком": Мария Голубкина объявила о пополнении
12:12
Изнасиловавших до смерти приятеля поморов бросили за решетку
12:10
Мишулину довели до слез на шоу "Прямой эфир"
12:04
В Москве черные риелторы хоронили людей заживо
11:59
Пытавшихся бежать из Саудовской Аравии девушек нашли убитыми
11:48
Караченцов с того света прислал подарок Чуриковой
11:38
На территории ЗИЛа появится пешеходный бульвар
11:31
Госпитализированная Елена Воробей озвучила вердикт врачей
11:28
В Москве с многоэтажки сорвалась люлька со строителями
11:26
Дана Борисова выбивает алименты из бывшего мужа
11:24
Секс признали лекарством от многих болезней
11:20
Садист из "Дома-2" придушил любовницу во время секса
11:08
Украинские толстушки разделись до нижнего белья
10:46
Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
10:38
На московского чиновника напали с ножом (видео)
10:33
"Снесло полголовы": сраженная сестра рассказала о ведущей Зейналовой
10:13
На Урале с рельсов сошел поезд
10:10
Путин нашел управу на распоясавшегося Порошенко
10:08
"Разом отняли все": Варлей попала в ужасное положение
10:03
Звезда "Голоса" умерла от рака
10:01
В метро Москвы произошел сбой
09:50
Аппендицит может спасти от болезни Паркинсона
09:49
В Тульской области перевернулся автобус с пассажирами
09:46
"Пираты и корабль-призрак": грандиозное новогоднее шоу на воде покажут в Олимпийском
09:29
Роскошная Кейт Миддлтон утерла нос голозадой Меган Маркл
09:24
"Развод!": Шаляпин променял коротконогую Виталину на грудастых моделей
08:59
Брошенный женой-пенсионеркой Солнцев ушел в отрыв
08:53
Нарушивший тайну мистической группы музыкант умер
08:38
Украинского гостя оттаскали за бороду в эфире канала "Россия 1" (видео)
08:24
Плющенко прошелся по "воскресшей" Туктамышевой
08:17
Пожар рядом со Счетной палатой в Москве потушили
08:10
На Пхукете погибла россиянка
22:00
Новые законы сильно изменят жизнь россиян
21:58
Разъяренная Бородина запустила планшетом в звезду "Дома-2" (видео)
21:36
Пугачевой дали последний шанс
21:15
Беременная Меган Маркл выставила голый зад на публике
20:58
Мишулина призвала покаяться завравшегося Еремеева
20:38
Кровельщик упал с крыши школы и умер
20:31
Слепой пенсионер убил опекуна-сожительницу
20:25
Россиянка обокрала товарища после совместной пьянки
20:23
Больной Жуков после операции попал за решетку
19:57
Из горящей многоэтажки в Татарстане спасли троих детей
19:42
Анна Семенович срочно госпитализирована
19:28
В Нижнем Тагиле за ночь сгорели три автомобиля
19:11
Собчак впервые показала лицо сына
19:10
Народ возмущен мягким наказанием для сбившего насмерть ребенка водителя
18:50
Пьяный россиянин напал с топором на ненавистных соседей
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Веселую вдову "распяли" за неуместное поведение на поминках Караченцова
Мишулина призвала покаяться завравшегося Еремеева
Под плевки украинцев: скандалист Ефремов уехал в Киев
Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии
"Мы некрасиво поступили": обвиненная в воровстве Мишулина решилась на признание
Цымбалюк-Романовская сообщила о смерти близкого человека
Регионы

Житель Тюмени упал под комбайн и умер

прочитано 409 раз

В Тюмени произошел несчастный случай. Сотрудник организации, работая на картофельном поле возле деревни, упал под комбайн и умер.

Выяснилось, что руководство агрофирмы не обеспечило безопасные условия труда. Таким образом, представители компании будут привлечены к административной ответственности за нарушение норм охраны труда, передает nashgorod.ru.

1 ноября 2018, 19:24

комментарии

Политика

Опустившийся Порошенко получил мощную оплеуху от Путина
На Украине сделали громкое заявление о войне с Россией
Путин нашел управу на распоясавшегося Порошенко
Лукашенко оправдали за шашни с американцами

Шоу-бизнес

Ушлую Собчак поймали на воровстве
На Стриженову напали из-за бежавшей из России дочери
Зарабатывающему на умершем Кобзоне Корчевникову приготовили наказание
Вырезавшая шишку Меган Маркл показала жуткий шрам

Проишествия

В Москве черные риелторы хоронили людей заживо
На московского чиновника напали с ножом (видео)
Жуткие кадры пожара в московской гостинице
188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета

Lifestyle

Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино
Группа "Пикник" выступит на концерте с роботом-гитаристом
Запрещенная на Украине Вика Цыганова отказалась от переговоров
В Москве прошел лучший международный турнир года по бальным танцам
Шоу-бизнес

Сафронов в ужасе от устроенной Поргиной безобразной вакханалии

Художник и подумать не мог, что поминки могут быть веселыми

Шоу-бизнес

Караченцов с того света прислал подарок Чуриковой

Актер по ночам являлся коллеге
Шоу-бизнес

"Вспомните Жанну Фриске": онкобольную уговаривают делать аборт

Россияне сравнили ситуацию читательницы "Дни.ру" с историей певицы

Шоу-бизнес

Звезда "Голоса" умерла от рака

Знаменитость боролась с заболеванием на третьей стадии

Гороскоп

Больна и стара: одинокой Моргуновой вынесли вердикт
Бизнес-гороскоп на ноябрь 2018 года
Гороскоп здоровья на ноябрь 2018 года
Пропавшая Лобода больше года сражалась со страшной болезнью

Фоторепортажи

Поэтесса из Сибири стала звездой Playboy
Украинские толстушки разделись до нижнего белья
Эротическая фотосессия дочери Джонни Деппа
Эффектная Розанова затмила скромную Навку

Спорт

Предавшего жену Глушакова опозорили при многотысячной толпе
В первенстве Загитовой усомнились
Сексуальную Туктамышеву обласкали после триумфа
Дерзкая фигуристка назвала Загитову и Медведеву делящими кусок мяса кошками

Регионы

Неожиданный поворот в деле об изнасиловании в МВД
Во взрыве в здании ФСБ обвинили анархистов
В Челябинске у модели вытащили кусок стекла из глаза
Разъяренные россияне набросились на педофила-убийцу первоклассника (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru