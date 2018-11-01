В Кургане покупательница порезала охранника магазина

Суд вынес вердикт в отношении женщины, обвиненной в нападении с осколком бутылки на охранника магазина "Метрополис" в Кургане, передает Ura.ru. По версии обвинения, конфликт произошел из-за того, что покупательница заперла свою собачку в камере хранения, а сотрудник ЧОПа сделал ей замечание. На слова мужчины она отреагировала агрессивно, схватила осколок от стеклянной бутылки и набросилась на него. В результате он получил серьезные травмы. Женщину признали виновной по статьям "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов" и "Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия" и приговорили к году лишения свободы с условным испытательным сроком также на год.