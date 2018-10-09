Избил и изнасиловал: житель Петербурга напал на собственную жену
В Санкт-Петербурге мужчина избил и
изнасиловал свою супругу, сообщает пресс-служба местного Главного управления
Следственного комитета России.
По данным следствия, в ночь с 7 на 8 октября в квартире в Кировском районе Петербурга 49-летний мужчина выпил много спиртного и после этого сильно избил свою жену и изнасиловал ее.
Состояние пострадавшей на данный момент неизвестно. Мужчине предъявляется обвинение в применении насильственных действий сексуального характера. Расследование продолжается. Полицейские выбирают для преступника меру пресечения.
Ранее в июле этого года в Петербурге приговорили к восьми годам колонии строгого режима мужчину, который в пьяном состоянии нанес своей жене более 60 ударов ножом.
А месяцем ранее другой петербуржец получил девять лет колонии за попытку убить супругу и дочь. К счастью, врачам удалось спасти пострадавших.
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