Коллектор жестоко избил молодую актрису

Коллектор по ошибке избил молодую артистку Пермского театра оперы и балета Валерию Лебедеву, приняв за должницу. Об этом сообщает сайт "АиФ.ru".



В августе этого года в дверь квартиры бабушки Валерии настойчиво постучал незнакомый мужчина и стал утверждать, что ранее сюда приходил сотрудник микрофинансовой организации, чтобы выдать кредит. Он начал угрожал девушке физической расправой, в случае если она не выплатит деньги.

Конфликт так и не удалось разрешить, и мужчина пообещал прийти на следующий день. Валерия позвонила в полицию и последовала за коллектором, надеясь с ним поговорить и объяснить, что произошла ошибка. Но мужчина набросился на нее.

"Он оттащил меня в сторону от дороги, за кусты, – вспоминает девушка. – Повалил на землю и стал избивать ногами и руками, нанес до 30 ударов. Забрал у меня телефон, пытался разблокировать. В это время он увидел, что к нам подходят люди, выбросил мой телефон и убежал. Часть конфликта мне удалось записать на видео".

Валерия попала в больницу и провела там полмесяца. Полицейские приехали к артистке только после того, как этот эпизод был освещен в местных СМИ. Правоохранители отказались возбудить уголовное дело, утверждая, что состава преступления нет. В конце концов было возбуждено административное правонарушение по статье "Побои".

Сотрудник МФО позднее заявил, что мужчина никогда не работал в банке. Известно, что в прошлом злоумышленник был оперуполномоченным и даже привлекался к уголовной ответственности. На данный момент адвокат потерпевшей направил дело в мировой суд, в ближайшее время будет назначено слушание.