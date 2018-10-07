Российские зеки устроили бунт

Личный состав исправительной колонии строгого режима № 6 в Омске был поднят по тревоге. В исправительном учреждении случилась массовая драка осужденных.
Уточняется, что группа отрицательно настроенных зеков попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осужденных. Между ними завязалась потасовка. Ситуацию удалось урегулировать без применения физической силы, передает РИА Новости.
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