Расчленивших мужчину каннибалов схватили под Петербургом

В Ленинградской области задержаны 22-летний мужчина и 12-летняя девочка. Их обвиняют в убийстве и каннибализме, передает RT.
По версии следствия, молодой житель Ленобласти приютил мужчину с ребенком. В какой-то момент между хозяином и гостями произошла ссора, в ходе которой мужчину убили, а тело расчленили. Предположительно, фрагменты трупа были употреблены в пищу.
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