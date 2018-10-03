Под Петербургом каннибалы расчленили приютившего их мужчину

На Железнодорожной улице в деревне Новинка Гатчинского района Ленинградской области было обнаружено расчлененное тело местного жителя. Сообщается, что у него не было конечностей и головы.
По данным портала Rambler.news, рядом с обезображенным трупом находилась сковорода, на которой лежала часть останков несчастного. Голову погибшего обнаружили в печи.
Бдительные соседи видели, как от дома погибшего убегали два человека. Вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались 12-летняя девочка и 22-летний парень.
По сообщениям НТВ, ребенок не только подельник в убийстве, но и любовница молодого человека. Жертва впустила их к себе домой сама. Он предложил молодым людям пожить у него. Подробности произошедшего устанавливаются.
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