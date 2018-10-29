В Башкирии седовласый извращенец напугал школьницу

В городе Сибай в Башкирии ведется поиск извращенца, который напугал 15-летнюю школьницу утром 27 октября, передает портал mkset.ru. Девочка столкнулась с мужчиной в парке Маяковского. В МВД поступок преступника расценили как действия сексуального характера. Ребенок прибежал домой и рассказал обо всем отцу, который обратился в полицию.

Уже составлен фоторобот изращенцпа. На вид ему от 40 до 45 лет, ростом 170 сантиметров, среднего телосложения и славянской внешности. Подозреваемый – брюнет с проседью. В момент совершения преступления был одет в темную куртку и темные джинсы.