Пошедшего на убийство за 3,5 рубля мужчину поймали спустя 32 года

В городе Камышин Волгоградской области перед судом предстанет 57-летний мужчина, обвиняемый в убийстве пятерых человек, совершенном 32 года назад, передает портал novostivolgograda.ru. Мужчина вспомнил все обстоятельства произошедшего и сознался в содеянном.

Эта история началась в апреле 1985 года, когда обвиняемый вместе с тремя братьями распивал спиртные напитки. В какой-то момент одни из них вспомнил о займе, который его знакомый на протяжении длительного времени не хотел возвращать. Компания нагрянула в дом к должнику, избила его и, перевернув дом вверх дном, забрала три с половиной рубля и свитер мужчины.

После этого четверо братьев убили сторожа, который сделал им замечание, и садовода, который отказался их подвезти. У последней жертвы они забрали мотоцикл, на котором доехали до песчаного карьера. Там они зарезали местного сторожа, испугавшись, что он может навести на их след милицию.

Всех братьев, кроме одного, задержали. Последний бегал от правосудия на протяжении 32 лет. Он жил по своему паспорту, но по свидетельству о рождении умершего троюродного брата. По этим документам он скитался по России, работал вахтовиком и даже успел отсидеть три года за кражу.

Уже после задержания выяснилось, что мужчина причастен к еще двум убийствам – в 1983 году он лишил жизни двух пенсионерок. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве пятерых человек, разбое и использовании подложных документов.