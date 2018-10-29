В Татарстане поймали выбросившую ребенка на помойку мать

Правоохранительные органы Татарстана задержали 39-летнюю женщину, которая выбросила свою новорожденную дочь на помойку в городе Нижнекамск, передает портал inkazan.ru. Подозреваемая призналась в причастности к преступлению. Выяснилось, что она скрывала от окружающих свою беременность и родила в ванной, пока ее сожитель спал. Затем перерезала ножом пуповину и, положив ребенка вниз головой в пакет, отнесла на помойку. Там-то в одном из мусорных баков несчастную малышку и обнаружил бездомный. Он вызвал скорую. Девочку с признаками обморожения доставили в больницу. Она до сих пор находится под наблюдением врачей.