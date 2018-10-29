Жуткое нападение львицы на ребенка попало на видео
В зале моментально началась паника: люди побежали к выходу, образовалась давка, передает телеканал "360". Малышка была доставлена в реанимацию с укусами плеча и лица. На голове ребенка после нападения животного останутся шрамы, сообщает EG.ru.
Следователи возбудили по факту ЧП уголовное дело. Пока речь идет о предоставлении опасных услуг, пишет Ura.ru.
51-летний директор передвижного цирка задержан, решается вопрос о мере пресечения, передает НСН. Стражи порядка выясняют обстоятельства нападения львицы на ребенка.
Введены ограничения для автотранспорта
В Москве началось прощание с актером
Роскошная пианистка потрясла нарядом
Родители певца в ужасе