В Уфе из горящего ТЦ вывели людей

Вечером 18 октября в крупном торговом центре в Уфе "Аркада" была объявлена тревога, передает портал ToDay News Ufa. Из здания были эвакуированы порядка тысячи человек. Очевидцы рассказали, что внутри сильно пахло дымом. На место прибыли пожарные, полиция и медики.
Удалось установить, что пожар начался в холодильной камере в супермаркете. В ликвидации огня принимали участие 50 человек и 14 единиц техники. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.
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