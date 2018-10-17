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Пациент психбольницы умер после издевательств санитаров

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В Магнитогорске скончался пациент психоневрологической больницы, над которым издевались санитары. Он страдал провалами в памяти, которые появились на фоне сахарного диабета, передает "360".

Родственники мужчины отметили, что он не жаловался на издевательства. Возможно, просто забывал о них, передает Ura.ru.

Ранее стало известно, что санитары издевались над пожилым пациентом. Медработники бросали в пенсионера тапкой, а потом пинали его. Все происходящее было снято на видео.

17 октября 2018, 09:25

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