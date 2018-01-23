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"Заслуженная путана" изнасиловала собутыльника в Омске

Фото: GLOBAL LOOK press/Robert Schlesinger
Изнасилованием окончилось застолье приятелей в Омске. Приглашенная к участию в попойке бывшая путана надругалась над одним из мужчин.
прочитано 1071 раз

Трое дружков пригласили в компанию даму бальзаковского возраста, известную тем, что в прошлом подрабатывала оказанием интим-услуг дальнобойщикам. За время основательной попойки приятели успели разругаться. Двое из них попросили путану-пенсионерку "донельзя опустить" обидевшего их 43-летнего мужчину.

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Инцидент произошел в начале декабря 2017 года в Советском округе Омска. Мужчины решили, что весело провести время им поможет знакомая, которая в свое время "трудилась" на Красноярском тракте. Вскоре спиртное оказало свое действие, дело дошло до драки. Двое мужчин разозлившего их собутыльника избили, а после отдали на растерзание подруге. Дама согласилась, при этом друзья громко улюлюкали, подзуживая ее.

К утру приятели протрезвели и вызвали врачей. Медики зафиксировали у потерпевшего телесные повреждения, а судмедэксперты позже оценили их как тяжкий вред здоровью. Подробности оргии рассказал стражам порядка пострадавший, который к тому времени пришел в сознание.

Полиция проводит проверку в рамках статьи "Насильственные действия сексуального характера". Возбуждено уголовное дело. Если вина "заслуженной путаны" будет доказана, ей грозит до шести лет заключения, пишет портал Om1.ru со ссылкой на областное управление Следственного комитета России.

Автор: Андрей Евлампиев23 января 2018, 10:48

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