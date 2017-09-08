Пнувшая ребенка порноактриса отправлена под домашний арест
Порноактриса Надежда Федорова "из хулиганских побуждений беспричинно" избила потерпевшую ногами и руками, а после ударила ногой малолетнего сына женщины, который болен редким заболеванием, сообщает газета "Известия". Решение об аресте принял Петроградский районный суд. Потерпевшая Барно Худайкулова согласна с таким решением: она опасается за собственную жизнь и здоровье своего трехлетнего ребенка.
"Соседи уже после случившегося говорили мне, что человек абсолютно неадекватен. Она постоянно конфликтует с соседями, может использовать газовый баллончик", – говорит Барно Худайкулова.
Несмотря на такую славу среди соседей, скандально прославившаяся "дама с собачкой" на допросе в Следственном комитете вела себя спокойно. Надежда Федорова полностью признала вину, раскаялась в содеянном и заявила, что готова оказать финансовую помощь в случае необходимости.
"Я считаю, что я никакой угрозы обществу не несу. Я прошу назначить меру в виде домашнего ареста", — заявила Федорова, сославшись на необходимость ухода за своим двухлетним ребенком. О необходимости выгуливать собачку Надежда в этот раз благоразумно умолчала, сообщает издание.
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