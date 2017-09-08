Пнувшая ребенка порноактриса отправлена под домашний арест

Порноактриса Надежда Федорова, избившая на детской площадке в Санкт-Петербурге трехлетнего мальчика, отправлена под домашний арест до 5 ноября. Следствие указывает, что выгуливавшая свою собачку обвиняемая беспричинно напала на малыша и его мать.

Порноактриса Надежда Федорова "из хулиганских побуждений беспричинно" избила потерпевшую ногами и руками, а после ударила ногой малолетнего сына женщины, который болен редким заболеванием, сообщает газета "Известия". Решение об аресте принял Петроградский районный суд. Потерпевшая Барно Худайкулова согласна с таким решением: она опасается за собственную жизнь и здоровье своего трехлетнего ребенка.

"Соседи уже после случившегося говорили мне, что человек абсолютно неадекватен. Она постоянно конфликтует с соседями, может использовать газовый баллончик", – говорит Барно Худайкулова.

Несмотря на такую славу среди соседей, скандально прославившаяся "дама с собачкой" на допросе в Следственном комитете вела себя спокойно. Надежда Федорова полностью признала вину, раскаялась в содеянном и заявила, что готова оказать финансовую помощь в случае необходимости.

"Я считаю, что я никакой угрозы обществу не несу. Я прошу назначить меру в виде домашнего ареста", — заявила Федорова, сославшись на необходимость ухода за своим двухлетним ребенком. О необходимости выгуливать собачку Надежда в этот раз благоразумно умолчала, сообщает издание.



