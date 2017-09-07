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Избившая ребенка дама с собачкой оказалась порноактрисой

Фото: GLOBAL LOOK press
Фотограф Надежда Федорова, из-за своей собаки цинично ударившая ногой трехлетнего малыша, задержана Следственным комитетом. Пока фотограф дает показания, хакеры взломали ее сайт и обнаружили профессиональное порно.
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Пользователи социальных сетей провели собственное расследование в отношении фотографа Надежды Федоровой, ударившей ногой на детской площадке в Санкт-Петербурге трехлетнего ребенка из-за замечания его мамы. Неизвестные взломщики нашли на компьютере хулиганки профессиональное порно с участием "похожей на Федорову женщины", сообщает НТВ.

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Актриса в откровенном видео ни капли не смущена и понятно, что она в курсе, что ее снимает видеокамера. Но ее это нисколько не тревожит: невооруженным глазом виден профессионализм. Вероятнее всего, порно снято на заказ, предполагают взломщики. Поскольку Надежда задержана, а ее муж никак на обнародованное видео не отреагировал, реакция четы на "клубничку" пока неизвестна. 

Как ранее сообщали Dni.Ru, на детской площадке в Санкт-Петербурге женщина пнула ногой трехлетнего малыша и обрызгала из газового баллончика его мать, вступившись за свою маленькую гуляющую на площадке собачку. Как позже выяснилось, мама малыша сделала Надежде замечание по поводу выгула животных там, где играют дети. Разгневавшись, хозяйка собачки пнула трехлетнего ребенка, после чего он упал на землю. Позже буйную хозяйку собаки забрали в полицию. 

Автор: Алексей Минин7 сентября 2017, 20:51

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