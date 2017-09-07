Ревнивец сломал шею любовнику жены

В Вологодской области 35-летний мужчина застал в квартире жены 28-летнего мужчину. Ревнивец накинулся на гостя супруги и избил. Пострадавший был доставлен в больницу, где через несколько дней скончался, передает Flashnord.

Причиной смерти потерпевшего стала тупая травма головы и перелом шейного отдела позвоночника. Подозреваемый заключен под стражу. Отмечается, что уже долгое время они с супругой не живут вместе.