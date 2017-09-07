Гуманный сибиряк зарубил собаку соседа в подъезде

Вопиюще жестокий случай произошел в одном из жилых домов Иркутска. Местный житель зарубил соседского бойцового пса топором, а затем повесил его тело в подъезде.

Инцидент произошел в одном из подъездов иркутского микрорайона Синюшина Гора. Как удалось выяснить полицейским, собака бойцовской породы принадлежала одному из жителей дома.

Недавно мужчина выехал из квартиры, оставив своего питомца одного под замком. Сосед хозяина собаки стал беспокоиться о том, что животное три дня сидит взаперти и решил позаботиться о нем.

Как рассказал подозреваемый, когда он открыл дверь квартиры, собака начала вести себя агрессивно и даже укусила его жену за лицо. Тогда живодер решил жестоко расправиться с псом, назвав это самообороной, передает интернет-портал "Город".

Он вывел собаку на лестничную клетку, привязал и несколько раз ударил топором по голове. Однако этого мужчине показалось мало и он подвесил тело животного в подъезде. В таком виде труп и обнаружили жители подъезда.

Зоозащитники, узнав об этой ужасающей истории, тут же написали заявление в полицию. Теперь следователи разбираются в этой кровавой истории.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Оренбурга на глазах у детей выкинул щенка из окна 12-го этажа. Люди пытались отговорить живодера, однако тот находился в состоянии алкогольного опьянения и к голосу разума не прислушался. Труп собаки был доставлен на ветеринарный факультет Оренбургского государственного аграрного университета для проведения экспертизы.