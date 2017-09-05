В Салехарде женщина защитила честь любимого 118 ударами ножа

В городской суд Салехарда направлено дело о жестоком убийстве местного жителя в собственной квартире, передает URA.RU. По версии следствия, он приютил женщину из Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа и ее сожителя.

Во время вечеринки с распитием алкоголя между мужчинами произошла словесная перепалка. Женщина, желая защитить любимого от оскорблений, схватила нож и напала на обидчика. Хозяин дома получил 118 ранений и скончался на месте.