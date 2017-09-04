Под Тулой произошло двойное убийство

В городе Узловая Тульской области в квартире многоэтажки был обнаружен труп 34-летней женщины и ее дочери. По предварительным данным, они были зверски убиты.
На телах погибших найдены следы удушения. Перед смертью обе получили тяжелые черепно-мозговые травмы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
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