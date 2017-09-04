За похищенного на Ставрополье Президента потребовали выкуп

Глория Колесникова, получившая в подарок от российского лидера в 2016 году коня, назвала его Президентом. Но скакуна похитили и требуют выкуп.

Конь по кличке Президент оказался в центре скандала. Говорят, что вороного жеребца карачаевской породы студентке из Предгорного района Глории Колесниковой в ноябре 2016 года подарил сам Владимир Путин – теперь его презент оказался в руках похитителей, сообщает Stavropolye.tv.

Еще в 2015 году Глория написала письмо президенту России. В своем обращении студентка поделилась с Путиным сокровенной мечтой: девушке очень хотелось лошадь карачаевской породы. Через год ее мечта сбылась – она стала владелицей вороного Президента. С конем Глория почти не расставалась, проводила с ним все свободное время. Но счастье было недолгим: жеребца украли прямо из загона августовской ночью.

Тем временем с Глорией связался предполагаемый похититель. Он позвонил хозяйке скакуна и потребовал за него выкуп в 30 тысяч рублей.

К слову, ставропольским журналистам в приемной президента России в Пятигорске заявили, что ни о каком подаренном Путиным жеребце ничего не знают. Впрочем, полиция уже занялась расследованием кражи.