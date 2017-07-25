Под Новосибирском конь убил 6-летнего мальчика

В одной из деревень в Новосибирской области трагически погиб 6-летний мальчик. Ребенка убил жеребец ударом копыта в голову, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По предварительным данным, дети играли на поляне, где паслись кони. В какой-то момент животные поскакали в их сторону, и один ребенок не успел отбежать на безопасное расстояние от жеребцов, в результате чего и получил смертельную травму. Расследованием происшествия занимаются сотрудники регионального управления СК.