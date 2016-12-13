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В России снимают БДСМ-драму "Бурятский жеребец"
"Скоро! Самое откровенное кино, снятое в Бурятии! Фильм Баяса Будаева "Бурятский Жеребец", – сообщается в группе "Бурятское кино" в соцсети "ВКонтакте".
По словам исполнителя главной роли Михаила Апалькова, фильм рассказывает об отношениях мужчин и женщин "в столь необычном для Бурятии формате и жанре". "Снимаем на "голом" энтузиазме. Тем не менее к съемкам все участники проекта относятся со всей душой и трепетом. Как фильм будет готов, мы займемся постпродакшном", – цитирует актера "Байкал-Daily".
Ранее Апальков снялся в картине Евгения Цына "Такси нашего города". Партнерши Михаила по "Бурятскому жеребцу" Наталья Выдрина и Виктория Яковлева принимают участие в съемках впервые.
В Улан-Удэ стартовали съемки БДСМ-драмы Бурятский жеребец https://t.co/qTd6CBP05L pic.twitter.com/Bz9yfbb5IM— Jenkers News (RUS) (@jenkers_ru) 13 декабря 2016 г.
Актер утверждает, что местные жители "очень тяжело" относятся к этому кино. Поэтому сюжет фильма, его идея пока держатся в секрете. Также создатели картины сообщают, что на дальнейшую работу над проектом может не хватить средств, поэтому они будут рады принять любую материальную помощь.
Интересно, что помимо кино Михаил пробует себя и в качестве певца. Недавно он презентовал клип на песню "Скучно, брат, мне скучно".
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