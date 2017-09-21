Врач-эндоскопист порвал пищевод пациентке

В Санкт-Петербурге 57-летняя врач-эндоскопист во время инвазивной процедуры порвала пищевод пациентке. От полученной травмы женщина скончалась, передает Flashnord.

Трагедия произошла в декабре 2016 года, однако ее расследование завершилось только в сентябре 2017 года. Как установили правоохранители, врач провела женщине инвазивную процедуру, допустив дефекты оказания медицинской помощи. В результате потерпевшей было причинено повреждение пищевода. После инцидента женщина находилась в больнице, но медики не смогли ее спасти.