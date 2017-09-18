Юный рабочий оказался заживо погребен на стройке

На стройке жилого комплекса на Аэродромной улице в Самаре погиб 19-летний рабочий, передает РИА ФАН. Сообщается, что при проведении земельных работ в рамках прокладки ливневой канализации произошел обвал и молодой человек оказался заживо погребен. Рабочего попытались спасти коллеги, однако достать его тело смогли только спасатели. По факту произошедшего проводится проверка.
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