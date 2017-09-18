Мертвую женщину с бутылкой коньяка обнаружили на улице в Петербурге

Возле подъезда одного из домов по Яхтенной улице в Санкт-Петербурге было обнаружено тело женщины. С собой у нее были ключи от квартиры и бутылка коньяка, передает РИА ФАН. По предварительным данным, погибшая была местной жительницей 1964 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.