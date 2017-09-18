Житель Тюмени впал в кому в супермаркете

Выяснились подробности ЧП, случившегося 7 сентября в одном из супермаркетов Тюмени. Поздним вечером мужчина вместе со спутницей отправился за покупками. Возле кассы он упал и перестал дышать. Его подруга и покупатель, стоявший в той же очереди, начали делать непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Через восемь минут после вызова прибыла скорая помощь. Специалистам удалось запустить остановившееся сердце с помощью дефибриллятора.

Впавшего в кому тюменца доставили в отделение реанимации ОКБ №1, передает URA.RU. В региональном Департаменте здравоохранения отметили, что жизнь пациента находится вне опасности, его уже перевели в общую палату. За несколько дней до случая в супермаркете мужчина стал испытывать сильные боли в верхней части живота. По словам врачей, остановка сердца произошла на фоне острого инфаркта миокарда.