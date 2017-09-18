В метро Петербурга рвался голый пассажир

Очевидцы рассказали, что на станцию петербургского метро "Невский проспект" пытался попасть голый мужчина. Когда нарушителя порядка уводила полиция, он громко возмущался.
Работников подземки обнаженный гражданин пытался убедить в своей адекватности, передает Flashnord. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Один из богатейших людей России устроил шикарное торжество
Мужчина смотрит в будущее с оптимизмом
Звезды фильмов для взрослых рассказали о своей жизни за кадром
После потери ребенка бывшая девушка Прохора Шаляпина пошла вразнос