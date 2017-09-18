Молодая мачеха истязала пятилетнего ребенка

Следственный комитет России по Архангельской области возбудил уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы за систематическое избиение падчерицы, передает Flashnord. В правоохранительные органы обратился медицинский работник, обнаруживший следы побоев.

По версии следствия, используя незначительные поводы, девушка истязала пятилетнего ребенка на почве личной неприязни. Свои действия она назвала методами воспитания. Отмечается, что мать девочки лишена родительских прав.