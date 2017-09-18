Житель Приморья угодил в больницу после пешей прогулки

Спасатели доставили в Олюторскую районную больницу в Камчатском крае 54-летнего жителя Приморья, который пожаловался на сильные боли в ноге и переохлаждение. Выяснилось, что эти симптомы возникли у него после пешей прогулки.

Пройтись по Камчатке было давней мечтой туриста. Он доехал до села Эссо и начал оттуда свой путь. Когда закончились продукты и появилась боль в ноге, мужчина позвонил в МЧС, передает телеканал 360. Приморец успел пройти 240 километров, сейчас его жизнь вне опасности.