Две сестры погибли в жутком ДТП под Кировом

На трассе Пермь – Киров в Кировской области произошло жуткое ДТП, в котором погибли две родные сестры, передает URA.RU. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Согласно предварительным данным, владелец BMW X6 выехал на встречную полосу, по которой двигался груженный досками КамАЗ. Водитель грузовика резко свернул на обочину, пытаясь уйти от столкновения, но не смог предотвратить аварию. В результате оба автомобиля вылетели в кювет и перевернулись.

Две сестры, сидевшие на пассажирских местах в иномарке, погибли на месте, еще один пассажир и водитель были доставлены в больницу. Шофера грузовика зажало в кабине, его вызволяли с помощью автокрана. Движение по трассе на какое-то время было остановлено.