В Череповце открылась выставка янтаря с мухами

В Музее природы в городе Череповец Вологодской области открылась экспозиция "Доисторические насекомые в янтаре", передает Flashnord. Посетители выставки могут увидеть 30 уникальных экспонатов, представляющих собой насекомых, попавших в янтарь 40–50 миллионов лет назад в Палеогеновый период. Экспонаты содержится в стеклянной пирамиде с точечной подсветкой и ювелирными системами линз, что позволяет подробно рассмотреть обитателей древнего мира.