Приставы конфисковали у ресторатора 1,5 кг кабачков

В Санкт-Петербурге судебные приставы нагрянули к управляющей ресторана и конфисковали полтора килограмма кабачков. Решение об изъятии овощей было принято судом, передает Flashnord.

Как рассказали в пресс-службе УФССП, Роспотребнадзор проводил проверку ресторана, управляющей в котором работает должница. В ходе рейда в холодильнике заведения были обнаружены полтора килограмма кабачков с нарушениями маркировки. За это был выписан штраф в размере пяти тысяч рублей, а овощи изъяли для дальнейшего уничтожения.