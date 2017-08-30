В Сочи самолет приземлился между смерчами
Вечером 29 августа над аэропортом Сочи пассажирский самолет заходил на посадку между смерчами. Видео рискованного маневра в Сеть выложили очевидцы произошедшего. По информации "Сочи Экспресс", из-за непогоды все вылеты были отложены, а прибывающие лайнеры садились в Анапе и Краснодаре. Лишь один борт прорвался через девять вихрей и удачно приземлился. В августе неподалеку от Сочи часто возникают смерчи.
Видеозапись уже набрала несколько сотен тысяч просмотров. Помимо ролика, в Сети гуляют фотографии с борта самолета. Пассажирам удалось запечатлеть стихию почти из самого эпицентра. Пользователи гадают, что же это был за рейс, но информация пока неизвестна.
Похожий случай произошел этим летом в Амстердаме, в аэропорту Схипхол. Там лайнеры заходили на посадку под порывами шквала, которые едва не переворачивали самолеты. Видео приземления воздушных судов разошлось по YouTube.
Для большинства людей такое зрелище – настоящий экстрим, но для жителей Португалии это обыденность: аэропорт Фуншала входит в десятку самых опасных в Европе. Из-за сильнейших порывов ветра сажать там самолеты разрешают только самым опытным пилотам.
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