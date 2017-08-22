В Пензенской области убийцу ребенка признали невменяемым

Следственное управление Следственного комитета России по Пензенской области сообщило, что психиатрическая экспертиза признала подозреваемого в жестокой расправе над десятилетним школьником в городе Сурск невменяемым. "Психическое состояние мужчины лишало его способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими", – цитирует сайт НТВ.Ru сообщение ведомства. Эксперты считают, что к подозреваемому необходимо применить принудительные меры медицинского характера.

Напомним, ужасное преступление произошло вечером 27 февраля. Было установлено, что вооруженный ножом преступник напал на 10-летнего мальчика, когда тот возвращался домой у репетитора. На теле ребенка было обнаружено свыше 20 ножевых ранений. Подозреваемый – житель Пензенской области – был задержан и дал признательные показания. Жестокое убийство сняли на видео камеры наружного наблюдения.