В жутком пожаре в Ростове-на-Дону погиб человек

При разборе завалов на месте крупного пожара в центре Ростова-на-Дону обнаружено тело мужчины. Личность погибшего устанавливается, передает "Газета.ru".
Напомним, 21 августа огонь охватил десятки частных домов в центре Ростова-на-Дону. Пламя повредило 107 строений, в том числе 83 жилые постройки.
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