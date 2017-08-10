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Хирург оторвал руку находящемуся в утробе малышу

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Gyngazov
Хирург из Красноярского края совершил роковую ошибку при приеме родов у местной жительницы. Медик случайно оторвал руку так и не родившемуся малышу.
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Врачи районной больницы попытались принять у пациентки Елены преждевременные роды, передает телеканал "РЕН ТВ". Хирург по фамилии Карасев попытался спасти плод, но вместо этого лишь усугубил ситуацию. "Я умоляла, орала, теряла сознание, что не надо этого делать. Карасев запихал руку туда и оторвал ребенку ручку", – цитирует свою жену отец неродившегося малыша Алексей.

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Как выяснилось, врач не только покалечил ребенка, но и не смог помочь ему появиться на свет. Малыш на несколько дней остался в утробе матери, после чего врачи приняли решение умертвить плод. После этого ребенка доставали из женщины по частям.

"Потом приехали врачи из Лесосибирска, с криком "Вы чего делаете с ней?!" – забрали ее к себе. Там все улучшилось", – рассказал Алексей. Через некоторое время за роженицей прилетел самолет с врачами из Красноярска. Ее доставили в городскую больницу. Сейчас они борются за жизнь женщины.

По словам отца погибшего малыша, во время родов в больницы не было гинеколога, поэтому ребенка принимал непрофильный врач. "Зачем какой-то хирург полез? Вы выйдите и скажите: "У нас нет врача, вы в состоянии ее довезти до Красноярска?" Я бы увез ее куда-то в другое место", – возмутился Алексей.

Между тем пресс-секретарь Минздрава Красноярского края Ирина Сидорова заявила, что информация о смерти малыша не соответствует действительности. По ее словам, мать ребенка написала на имя главного врача больницы запрет о предоставлении любой информации о проведенной операции. "Проблемы там никакой нет. Женщина все о себе знает. Она понимает, почему это произошло, как это произошло. И она понимает, как и что оказано ей. Она говорит, что шумихи не хочет никакой", – пояснила представитель ведомства.

Через некоторое время ситуацию прокомментировала и сама роженица. Елена подтвердила, что она действительно подписала бумагу о неразглашении информации, однако не смог объяснить мотивы своего поступка. "Меня убедили в том, что как могли, так и помогли. Вовремя мне оказали помощь. Поэтому не хочу развивать эту тему, чтобы вообще все это поднималось… Все эти страшные вещи", – заявила она. "Хочу подлечиться. У меня сейчас состояние такое", – пояснила мать мертвого малыша.

Напомним, в июле 2017 года в Амурском областном перинатальном центре 17-летней жительнице Благовещенска неудачно сделали кесарево сечение. По словам ее матери, девушка чуть не погибла после операции. У юной роженицы возникли осложнения, после чего врачи удалили ей матку и маточные трубы.

Автор: Константин Улюкаев10 августа 2017, 14:17

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