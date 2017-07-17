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Происшествия

Москвичка накинулась на врачей из-за рождения ребенка с синдромом Дауна

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Kavashkin
Жительница столицы отказалась от своего новорожденного ребенка с синдромом Дауна. Она сделала это, чтобы не травмировать первенца.
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39-летняя Наталья мечтала о втором ребенке. Однако выяснилось, что родившийся малыш серьезно болен. В том, что он появился на свет с синдромом Дауна, женщина обвинила медиков.

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По словам бабушки новорожденного Светланы, Наталья состояла на учете в поликлинике и строго выполняла все предписания врачей. Беременность протекала без осложнений, однако гинеколог забыла назначить ей анализ на патологию плода, сообщает паблик Mash.

После рождения малыша с синдромом Дауна Наталья стала сомневаться, что это ее дитя. "А может быть, этот ребенок не наш, бывает же такое, когда наплыв большой. Мы сделали генетическую экспертизу на отцовство, которая подтвердила, что ребенок наш", – делится Светлана. Из-за болезни малыша москвичка в итоге отказалась от него.

По словам бабушки, родители приняли такое решение, чтобы меньше травмировать старшего ребенка. Известно, что семья уже обратилась к адвокату и намерена подавать в суд на врача.

Напомним, ранее скандал разразился в Амурском областном перинатальном центре. Там 17-летней жительнице Благовещенска неудачно сделали кесарево сечение. Ее мать утверждает, что девушка чуть не погибла после операции.

У юной роженицы возникли осложнения, после чего врачи удалили ей матку и маточные трубы. Мать школьницы обратилась с жалобой на действия медиков в прокуратуру.

Автор: Людмила Фоканова17 июля 2017, 15:35

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