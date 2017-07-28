В Самаре священника заподозрили в угоне машин у храма

Полиция задержала священнослужителя, подозреваемого в угоне четырех автомобилей. Они были припаркованы на территории храма, где он служил.

Заявление в полицию о пропаже автомобилей ВАЗ-21124 и ВАЗ-21101 и двух ВАЗ-21104 поступило от их владельца в конце мая этого года. Мужчина сообщил, что с 9 мая автомобили стояли на площадке у храма на Революционной улице в Самаре.

По данным пресс-службы МВД, это не православный храм. На указанной улице города, по данным "Яндекс-карт", находится католическая Троицкая церковь. Стражам порядка вскоре удалось найти детали пропавших машин, а затем они вышли на след подозреваемого.

Им оказался 57-летний служитель храма, которого потерпевший попросил присмотреть за автомобилями, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Самарской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Как выяснилось, священник отвез все четыре машины на эвакуаторе в пункты приема металлолома, сдал их и получил за них деньги, которые уже успел потратить. После установления обстоятельств преступления сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для разбирательства. В ходе общения с полицейскими мужчина не стал отрицать своей причастности к содеянному.

Напомним, ранее резонансный случай угона произошел в Кузбассе. Там полицейские привлекли к ответственности мать 13-летней девочки из Прокопьевска. Школьница угнала из гаража соседки-пенсионерки автомобиль "Ока".Выяснилось, что малолетняя угонщица решила покатать своих подруг.