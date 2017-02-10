Дети священников угнали "Ауди-старушку" архиепископа

Задержаны злоумышленники, угнавшие 4 февраля Audi А8 у архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима, который посвятил своему авто стихотворение в "ВКонтакте". Преступниками оказались двое 16-летних подростков.

Полицейские выяснили, что автомобиль архиепископа угнали двое 16-летних подростков, являющихся родственниками служителей церкви. Оказалось, что один из юных преступников учится в школе, а другой – в средне-специальном учебном заведении.

Оба хорошо знали расположение хозяйственных построек и обустройство помещений на территории Свято-Стефановского кафедрального собора. Зная, когда там будет безлюдно, подростки украли ключи от автомобиля и выехали на нем за ворота.

"Отъехать далеко им помешал телефонный звонок: отец одного из юных угонщиков решил связаться с сыном", – сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми. "Испугавшись, что родня догадается о совершенном ими преступлении, подростки бросили машину и убежали, но предварительно закрыли иномарку на ключ". – отмечают сотрудника полиции.

Хулиганов доставили в дежурную часть, где они признались, что угнали машину из шалости, чтобы покататься. Ключ от иномарки полицейские нашли при обыске дома у одного из преступников. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Угон".

Напомним, хозяин 13-летней угнанной Audi архиепископ Питирим рассказал о своих переживаниях в связи с инцидентом в лирической форме. Владыка написал стихотворение "Божия служка – "ауди-старушка", опубликовав его в соцсети "ВКонтакте".